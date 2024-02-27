В Петербурге целую школу перевели на дистант из-за заболевших корью детей

С 27 февраля дети остаются дома, учебный процесс проводится с применением дистанционных технологий. По словам родителей, впервые о заболевших корью учениках стало известно еще в начале февраля. Тогда объявлялся частичный карантин — дома оставались дети, у которых не было прививок. Родители отмечают, что уже завтра у некоторых классов начнутся уроки по видеосвязи.