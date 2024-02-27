В Петербурге целую школу перевели на дистант из-за заболевших корью детей

В школе № 222 «Петришуле» Центрального района Петербурга введен карантин из-за заболевших корью. Об этом «Фонтанке» сообщили родители 26 февраля.
С 27 февраля дети остаются дома, учебный процесс проводится с применением дистанционных технологий. По словам родителей, впервые о заболевших корью учениках стало известно еще в начале февраля. Тогда объявлялся частичный карантин — дома оставались дети, у которых не было прививок. Родители отмечают, что уже завтра у некоторых классов начнутся уроки по видеосвязи.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу подтвердили введение дистанта «с целью локализации распространения инфекции». Там уточнили, что после регистраций случаев кори среди учащихся разных классов (дети не были привиты) начато санитарно-эпидемиологическое расследование.
В одном здании с 222-й школой находится также 18-я музыкальная школа. В соцсетях учреждения сообщили об отмене занятий.
В администрации Центрального района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.