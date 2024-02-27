В Ростовской области Соцфонд начнёт принимать людей по субботам. Об этом Rostov.aif.ru сообщила пресс-секретарь территориального отделения ведомства Юлия Любимова.
Новый график начнёт действовать с марта 2024 года. Посетители смогут подать и получить документы не только по будням, но и в каждую последнюю субботу месяца (в период с 8 до 14.45). Ближайшая рабочая суббота — 30 марта.
«Новый график будет особенно удобен работающим жителям Ростовской области, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день», — пояснили в отделении СФР.
А ранее мы писали, что в Ростовской области на 7,4% увеличены выплаты срочникам и мобилизованным.