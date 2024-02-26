Транспортный хаб «Верхние Лихоборы» на севере Москвы будет готов к 2025 году

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство вокзала будет вестись в несколько этапов. «В рамках первого этапа транспортный хаб “Верхние Лихоборы” предусматривается строительство 1,27 км дорог, здания конечной станции, отстойно-разворотной площадки наземного транспорта, зарядных станций электробусов, перехватывающего паркинга со стоянкой такси, строительство и переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Первый этап работ планируют завершить уже в декабре 2024 года», — отметил он.