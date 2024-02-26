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В Москве построят дом для участников программы реновации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новостройку площадью более 18 тыс. кв. м возведут по программе реновации в Басманном районе столицы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
Источник: Агентство «Москва»

«Утверждены изменения в правила землепользования и застройки для будущего строительства дома по программе реновации площадью более 18 тыс. кв. м», — сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что новостройка появится на участке 0,4 га по адресу: улица Большая Почтовая, дом 61. «Наряду с множеством преимуществ нового дома — продуманные планировочные решения, современный архитектурный облик и благоустроенная среда, его жители получат максимально удобную локацию — вблизи развитой транспортной инфраструктуры — одноименных станций “Электрозаводская” Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро», — добавила Княжевская.

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