26 февраля , ТАСС , Общество

В Москве построят дом для участников программы реновации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новостройку площадью более 18 тыс. кв. м возведут по программе реновации в Басманном районе столицы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.