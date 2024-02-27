Имя Викула стало самым редким у новорожденных в Петербурге за 2023 год

Также будущих петербурженок любят называть очень величественными именем, которое подстать бывшему Петрограду и городу Петра Великого — Царина. Ранее еще стало известно о самых популярных именах за год. Им стали София и Михаил. Так, девочек назвали Софиями 931 раз, а Михаилами юношей более тысячи раз.