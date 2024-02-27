Что можно и нельзя делать в день Кирилла 27 февраля, который называют Бабьи взбрыксы

Православная церковь 27 февраля 2024 года вспоминает святого Кирилла Философа, который был братом Мефодия. В народе празднуют день Кирилла, или день Кирилла Весноуказчика. Есть еще одно название — Бабьи взбрыскы. Оно возникло из-за того, что 27 февраля женщины всегда ходили к повитухам и дарили им подарки.
Что нельзя делать 27 февраля
Не следует стричь волосы и ногти. Предки верили, что таким образом можно себе укротить себе жизнь. Запрещено подметать пол, так как можно вымести счастье из дома. Кроме того, 27 февраля остатки еды, а также крошки хлеба не выбрасывали на улицу, чтобы сохранит достаток.
Что можно делать 27 февраля
По традиции, в указанный день женщины ходили в гости к повитухам, которые принимали у них роды, и дарили гостинцы. Как правило, это были пироги, пряники. Кроме того, с 27 февраля начинали готовиться к работам на огороде.
Согласно приметам, теплый день предвещает похолодание в скором времени. В том случае, если в последнюю неделю февраля сильные морозы, то лето окажется жарким. Резкое похолодание указывает на холодную весну.