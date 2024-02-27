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В нескольких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия

По прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются во вторник 27 февраля в Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 27—29 февраля.