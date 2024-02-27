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В Иркутской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

За помощью к медикам за неделю обратились 15,3 тысячи пациентов.
Источник: Freepik

На территории Иркутской области по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 15366 случаев заболевания ОРВИ, из которых 9387 — дети. Лабораторно подтверждено 59 случаев гриппа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Специалисты напоминают о важности обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболевания, вызывайте врача на дом. Самолечение недопустимо.

здоровье