В Иркутской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

На территории Иркутской области по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 15366 случаев заболевания ОРВИ, из которых 9387 — дети. Лабораторно подтверждено 59 случаев гриппа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.