Вандалов, бивших стёкла на видовой площадке во Владивостоке, нашла полиция

Полиция Владивостока сумела разыскать хулиганов, которые в ноябре прошлого года, разбили стёкла ограждения на видовой площадке сопки Бурачка.
Напомним, в конце ноября 2023 года два стекла были выбиты полностью, а остальные оказались в трещинах и сколах. В ограждении стояли антивандальные стекла повышенной прочности, а значит случайно такие повреждения никто нанести не мог.
Как сообщил Telegram-канал «Дирекция общественных пространств Владивостока», вандалами оказались несовершеннолетние. По этой причине возмещать причинённый городу ущерб придётся родителям.
Представители мэрии поблагодарили сотрудников полиции и инспекции ПДН за работу и профессионализм, а также напомнили жителям и гостям города, что бережное отношение к оборудованию в общественных пространствах — обязанность каждого человека.