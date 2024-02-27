Пограничники Литвы еще не получили инструкций по транзитным поездам

Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кяна» и «Кибартай». При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны.