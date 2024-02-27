Пограничники Литвы еще не получили инструкций по транзитным поездам

Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кяна» и «Кибартай». При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны.
Однако 24 февраля корреспондент РИА Новости убедился, что несмотря на то, что вышеуказанные станции значатся в маршрутном листе как технические, пассажиры все-таки используют их для посадки и высадки. Так, на поезд в сторону Москвы в Кибартае сели порядка 10 человек.
На обратной дороге 26 февраля корреспондент агентства побеседовал с литовским пограничником.
«У нас нет инструкций никаких еще. Я ничего не могу сказать о запрете посадки и высадки пассажиров. Пока все как обычно», — сказал РИА Новости сотрудник литовской погранслужбы на обратной дороге, из Москвы в Калининград.
Корреспондент также снова убедился, что на «технических станциях» возможно выйти. Так, 26 февраля из одного из вагонов вышли 12 человек в Кибартае.
Как рассказал РИА Новости один из сотрудников поезда, все они — «граждане Литвы и других стран».
«Здесь всегда садятся и выходят русские граждане иностранных государств или Литвы. Все, кто так или иначе связан с Россией, — либо работой, либо родственниками», — рассказал сотрудник.