Серия плей-офф КХЛ для «Амура» начнётся 1 марта в Магнитогорске

— Хочу всех поздравить со стартом плей-офф. По матчу: «Трактор» всю игру доминировал, команда очень много играла в атаке. Мы стойко оборонялись, вратарь нас держал постоянно в игре. Был допущен ряд ошибок, которые соперник использовал. Спасибо команде, что нашли в себе силы, характер, мотивацию, чтобы переломить ход матча. Мы это и сделали. Но досадная ошибка в овертайме привела нас к поражению. Хорошая игра, накал. Перед плей-офф команды почувствовали, что все вот-вот начнется. Мне понравился третий период в исполнении нашей команды. Такая игра будет нужна, — рассказал после встречи главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.