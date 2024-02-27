Серия плей-офф КХЛ для «Амура» начнётся 1 марта в Магнитогорске

В Челябинске состоялся заключительный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24 между клубами «Амур» и «Трактор». В ходе встречи хабаровчане смогли отыграться со счета 0:3 и перевести игру в овертайм, где в итоге уступили хозяевам площадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несмотря на то, что «тигры» взяли в игре один балл, результат этого матча ни на что не влиял. «Амур» уже обеспечил себе прочное восьмое место в восточной конференции КХЛ и продолжит борьбу за Кубок Гагарина. Первое место на востоке занял магнитогорский «Металлург» — и именно с ним придется играть дальневосточникам..
— Хочу всех поздравить со стартом плей-офф. По матчу: «Трактор» всю игру доминировал, команда очень много играла в атаке. Мы стойко оборонялись, вратарь нас держал постоянно в игре. Был допущен ряд ошибок, которые соперник использовал. Спасибо команде, что нашли в себе силы, характер, мотивацию, чтобы переломить ход матча. Мы это и сделали. Но досадная ошибка в овертайме привела нас к поражению. Хорошая игра, накал. Перед плей-офф команды почувствовали, что все вот-вот начнется. Мне понравился третий период в исполнении нашей команды. Такая игра будет нужна, — рассказал после встречи главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Старт серии игр плей-офф для хабаровчан начнется в Магнитогорске, матчи состоятся 1 и 3 марта, затем команды переедут в Хабаровск, дату игр в «Платинум Арене» уточнят дополнительно. Чтобы пройти в следующий раунд одному из соперников нужно одержать четыре победы. Иными словами, серия «Амура» и «Металлурга» может длиться от четырех до семи матчей.