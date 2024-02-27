Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял пятна на Солнце

В Новосибирске известный астрофотограф запечатлел пятна Солнце. Снимками он поделился на своей странице в «ВКонтакте».
«Сегодня последний день перед операцией, между врачами успел поснимать Солнце в фотосфере и хромосферу в линии кальция (CaK). Хорошо видно, насколько мощная группа пятен № 3590, она ответственна за три вспышки Х-класса 22 и 23 февраля», — описал фотографии Поляков.
На опубликованных кадрах отчетливо видны группы пятен на поверхности Солнца.
Ранее астрофотограф Поляков сделал снимки туманности Бугимен.