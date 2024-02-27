Жилой дом в Николаевске-на-Амуре зажало в ледовых тисках

В Николаевске-на-Амуре в ледовых тисках оказался жилой дом. Специалисты говорят, что всему виной аномальная зима, которая в этом году выдалась малоснежная с сильными морозами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подобные ЧП — в городе не редкость, старожилы помнят похожие случаи. Лет двадцать тому назад наледь на реке Куигда выступила в районе улицы 30 лет Победы. Тогда вода заходила в дома, сносила заборы, наделав много бед.
Здесь же наледь, образовавшаяся ниже по течению реки, буквально «загнала» воду под двухэтажный деревянный дом и теперь держит в страхе его жильцов.
Как только стало известно о сложившейся ситуации, начались работы по отводу воды от дома. Еще одна компания решала проблему затора под мостом. Часто в таких случаях ледяной затор ликвидируют кипятком.
К вечеру 26 февраля вода из-под дома в Николаевске-на-Амуре отведена.