Сирены зазвучат в Хабаровске 6 марта, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Системы оповещения запустят в этот день в 10.40. Ранее в 10:30 по телевизорам и радио жителям напомнят о предстоящей проверке. Когда будут включены сирены — предупредительный сигнал «Внимание всем!», при звучании этого сигнала нужно включить радио и телевизор для прослушивания экстренного сообщения.
С 10:40 до 10:45 по телевизорам и радио будет передано сообщение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровского края».
«Просим жителей и гостей города, услышав звук электросирен или трансляцию учебной информации в телевизионных и радиопрограммах, сохранять спокойствие», — отмечают в городском управлении по делам ГО и ЧС.