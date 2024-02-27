Сирены зазвучат в Хабаровске 6 марта

Системы оповещения запустят в этот день в 10.40. Ранее в 10:30 по телевизорам и радио жителям напомнят о предстоящей проверке. Когда будут включены сирены — предупредительный сигнал «Внимание всем!», при звучании этого сигнала нужно включить радио и телевизор для прослушивания экстренного сообщения.