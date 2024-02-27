Таких инфекций в России нет: об опасности в популярных для приморцев странах предупредил Роспотребнадзор

Приморский Роспотребнадзор предупреждает жителей края, которые планируют отправиться в путешествие в страны Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона об опасности. По словам специалистов, есть шанс привезти с собой инфекции и паразитов, многие из которых не встречаются в России. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«В прошлом году в Приморье было зарегистрировано несколько “завозных” случаев лихорадки Денге, малярии», — отметили в эпидотделе.
«При планировании путешествия необходимо учитывать потенциальный риск и понимать, как лучше сохранить здоровье и снизить риск заражения инфекционными заболеваниями. И всегда заранее уточните, какая в регионе эпидемиологическая ситуация», — порекомендовали в ведомстве.
Так, например, перед поездкой в Африку и Южную Америку необходимо вакцинироваться от желтой лихорадки и получить международное свидетельство о вакцинации. Любители путешествовать обязательно должны сделать стандартные прививки, входящие в Российский календарь прививок: от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита В, которую детям проводят бесплатно.