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Таких инфекций в России нет: об опасности в популярных для приморцев странах предупредил Роспотребнадзор

В 2023 году жители Приморья завезли в край из теплых стран лихорадку Денге.
Источник: Комсомольская правда

Приморский Роспотребнадзор предупреждает жителей края, которые планируют отправиться в путешествие в страны Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона об опасности. По словам специалистов, есть шанс привезти с собой инфекции и паразитов, многие из которых не встречаются в России. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

«В прошлом году в Приморье было зарегистрировано несколько “завозных” случаев лихорадки Денге, малярии», — отметили в эпидотделе.

В Роспотребнадзоре отметили, что в первую очередь заразиться можно через укусы насекомых. Подхватить можно лихорадка Денге, Чикунгунья, Зика, малярию, а также холеру.

«При планировании путешествия необходимо учитывать потенциальный риск и понимать, как лучше сохранить здоровье и снизить риск заражения инфекционными заболеваниями. И всегда заранее уточните, какая в регионе эпидемиологическая ситуация», — порекомендовали в ведомстве.

Так, например, перед поездкой в Африку и Южную Америку необходимо вакцинироваться от желтой лихорадки и получить международное свидетельство о вакцинации. Любители путешествовать обязательно должны сделать стандартные прививки, входящие в Российский календарь прививок: от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита В, которую детям проводят бесплатно.

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