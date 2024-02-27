Таких инфекций в России нет: об опасности в популярных для приморцев странах предупредил Роспотребнадзор

Приморский Роспотребнадзор предупреждает жителей края, которые планируют отправиться в путешествие в страны Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона об опасности. По словам специалистов, есть шанс привезти с собой инфекции и паразитов, многие из которых не встречаются в России. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».