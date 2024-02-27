Четыре недели до Великого поста: как подготовиться

Мясопустная неделя или неделя о Страшном суде — это последнее воскресение, в которое можно есть мясо, то есть совершается заговенье на мясо. В седмицу с 11 по 16 марта (ее еще называют сырной седмицей) употреблять мясо нельзя, но можно есть яйца, молочные продукты, а также рыбу. Именно в это время празднуется масленичная неделя, когда принято печь блины. Сам праздник в этом году выпадает на 17 марта.