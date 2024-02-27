Четыре недели до Великого поста: как подготовиться

АЛМАТЫ, 26 фев — Sputnik. Подготовка к Великому посту — это не только отказ от определенной пищи, но и духовная работа. Церковь предлагает верующим четыре подготовительные недели, чтобы настроиться на пост и покаяние. Причем слово «неделя» (день неделания домашних дел) в древности употребляли в значении «воскресный день». Неделя открывала «седмицу» (неделю в современном понимании), то есть была первым ее днем. В чем же смысл недель и следующих за ними седмиц? Рассказывает корреспондент АПН Юнона Авдеева.
25 февраля. Неделя о мытаре и фарисее
В основе первой недели лежит притча о мытаре и фарисее. Она рассказывает о том, как «два человека вошли в храм помолиться». Оба были греховны, но если мытарь искренне признал это и покаялся, то фарисей предстал как воплощение абсолютного самодовольства.
Притча учит смирению как основе всех добродетелей и предостерегает от гордыни как корня всех грехов. Церковь призывает подражать мытарю, а не фарисею. По традиции, в начале пения «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» прихожане встают на колени. Так люди выражают свое стремление присоединиться к покаянной молитве мытаря, который, искренне сожалея о содеянных грехах, получил от Бога прощение.
Постовые предписания:
В седмицу с 26 по 2 марта отменяются любые виды поста, в том числе — в среду и пятницу. Ограничений в пище нет.
3 марта. Неделя о блудном сыне
Вторая неделя перед Великим постом — неделя о блудном сыне. Евангельский отрывок о блудном сыне, который покинул отчий дом, но затем раскаялся и вернулся, напоминает о великом милосердии Божьем. Апостольское Послание этого дня говорит о том, что не все, что нам позволительно, — полезно, а воздержание от излишеств, в том числе и в пище, помогает «прийти в себя».
9 марта также празднуется Родительская суббота, когда верующие молятся о христианах, отошедших в Вечность, а особенно — о людях, умерших насильственной смертью и не получивших обычного отпевания.
Постовые предписания:
В седмицу с 4 по 9 марта, в отличие от предыдущей, пост в среду и пятницу соблюдается. В эти дни рекомендуется исключить из рациона яйца, мясо, молочные изделия. Можно есть рыбу и растительную пищу с маслом.
10 марта. Неделя о Страшном суде, или мясопустная
Предпоследняя неделя перед Великим постом носит два названия. Ее называют неделей о Страшном суде — потому что в время литургии верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде.
Мясопустная — потому что 10 марта верующие в последний раз вкушают мясную пищу, а с понедельника отказываются от мяса. Это время, когда каждый православный должен стремиться максимально очиститься от грехов и пороков, усмиряя свою плоть.
Постовые предписания:
Мясопустная неделя или неделя о Страшном суде — это последнее воскресение, в которое можно есть мясо, то есть совершается заговенье на мясо. В седмицу с 11 по 16 марта (ее еще называют сырной седмицей) употреблять мясо нельзя, но можно есть яйца, молочные продукты, а также рыбу. Именно в это время празднуется масленичная неделя, когда принято печь блины. Сам праздник в этом году выпадает на 17 марта.
17 марта. Прощеное воскресенье, или сыропустная неделя
Последнее, четвертое воскресенье перед постом — сыропустная неделя. Термин «пуст» означает оставление, прощание с чем-то. В это воскресенье вспоминается изгнание Адама и Евы из рая. Сыропустная Неделя также называется Прощеным воскресением, так как в этот день по традиции люди просят друг у друга прощение.
В седмицу сыропустную, которая следует сразу за Масленицей, завершается употребление в пищу непостных продуктов (в том числе сыра). После этой седмицы начинается Великий пост, который длится сорок дней. Это время усиленной молитвы, почитания Священного писания, посещения богослужений, тишины и смирения.
Постовые предписания:
Запрет на любую пищу животного происхождения — в последний день перед постом. Постепенное введение ограничений в еде готовит верующих к главному посту в году — Великому, который продлится до праздника Воскресения Христова (Пасхи). Пасха в 2024 году у православных выпадает на 5 мая.