Сирота из Новосибирска пожаловалась Бастрыкину на отсутствие жилья

По данным ведомства, жительница Новосибирска является сиротой и с 2018 года стоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В прошлом году суд вынес решение в её пользу о предоставлении жилья, однако ситуация так и не изменилась. В итоге девушка обратилась в приемную Бастрыкина через соцсети.