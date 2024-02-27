Сирота из Новосибирска пожаловалась Бастрыкину на отсутствие жилья

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту отсутствия жилья у сироты из Новосибирска. Об этом сообщил Информационный центр СК РФ.
По данным ведомства, жительница Новосибирска является сиротой и с 2018 года стоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В прошлом году суд вынес решение в её пользу о предоставлении жилья, однако ситуация так и не изменилась. В итоге девушка обратилась в приемную Бастрыкина через соцсети.
«В СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее к Бастрыкину обращалась сирота из Чулыма.