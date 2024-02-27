Следком начал проверку по факту клеветы в адрес новосибирской учительницы

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки послужил анонимный донос, а в след за ним и скандал, который стал достоянием общественности. Неизвестный обвинил учительницу в публикации интимных фото на странице в ВК, которая была открыта и доступна для просмотра детьми.
При этом в самих фото ничего крамольного не было. Речь шла о свадебных фотографиях сделанных на фоне храма.
В региональном минобре порекомендовали учительнице убрать снимки из соцсетей, чтобы не провоцировать сплетни. По словам главы ведомства Марии Жафяровой, это было сделано, чтобы защитить учителя от злых языков. Правда, сами снимки по непонятным вскоре оказались на странице самого минобра в соцсетях. Провисели они там недолго, а потом исчезли и оттуда.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новосибирском не станут увольнять учительницу после скандала с «интимными» фото.