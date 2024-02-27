Следком начал проверку по факту клеветы в адрес новосибирской учительницы

В региональном минобре порекомендовали учительнице убрать снимки из соцсетей, чтобы не провоцировать сплетни. По словам главы ведомства Марии Жафяровой, это было сделано, чтобы защитить учителя от злых языков. Правда, сами снимки по непонятным вскоре оказались на странице самого минобра в соцсетях. Провисели они там недолго, а потом исчезли и оттуда.