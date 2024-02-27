«Адмирал» завершил сезон в КХЛ поражением в Казани

Интересно, что прошлый чемпионат для «Адмирала» также заканчивался встречами с «Ак Барсом». Однако тогда это был второй раунд плей-офф. В этом же чемпионате приморская команда потеряла шансы на плей-офф задолго до завершения чемпионата. Победить напоследок тоже не получилось. Уже после первого периода в Казани «Ак Барс» вел — 3:0. В заключительном отрезке игры Дмитрий Завгородний и Либор Шулак сократили разрыв в счёте до минимума. Однако 4 год казанцев расставил все точки над «i» — 2:4.