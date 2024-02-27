«Адмирал» завершил сезон в КХЛ поражением в Казани

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ 2023−2024 «Адмирал» в Казани уступил местному «Ак Барсу» — 2:4. Это была последняя игра команды в нынешнем сезоне. В плей-офф «Адмирал» не попал.
Интересно, что прошлый чемпионат для «Адмирала» также заканчивался встречами с «Ак Барсом». Однако тогда это был второй раунд плей-офф. В этом же чемпионате приморская команда потеряла шансы на плей-офф задолго до завершения чемпионата. Победить напоследок тоже не получилось. Уже после первого периода в Казани «Ак Барс» вел — 3:0. В заключительном отрезке игры Дмитрий Завгородний и Либор Шулак сократили разрыв в счёте до минимума. Однако 4 год казанцев расставил все точки над «i» — 2:4.
В итоге в этом сезоне «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ набрал в 68 матчах 54 очка. 21 победа и 12 поражений в овертаймах. Команда заняла 11 место из 12-ти в Восточной конференции КХЛ. Если брать лигу в целом, то у «моряков» 20-я позиция из 23 команд. Для сравнения, в прошлом года после «регулярки» у «Адмирала» было 75 очков.
«Команда возвращается во Владивосток. В марте у нас запланированы тренировки, никто пока что в отпуск не уходит», — сообщил главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.