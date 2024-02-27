В РФ запретили 19 пищевых добавок

В октябре врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, что содержащиеся в напитках подсластители аспартам и ацесульфам могут причинить серьезный вред здоровью человека, особенно если речь идет о детях. Так, аспартам в числе прочего вызывает привыкание и провоцирует депрессивное состояние из-за воздействия на нейромедиаторы.