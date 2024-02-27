В РФ запретили 19 пищевых добавок

На внесении корректировок в технический регламент Таможенного союза о пищевых добавках ушло восемь лет. В результате проведения масштабных исследований с большой выборкой список пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 позиций.
Согласно документу, кроме стевии запрет затронул муравьиную кислоту (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие.
В октябре врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, что содержащиеся в напитках подсластители аспартам и ацесульфам могут причинить серьезный вред здоровью человека, особенно если речь идет о детях. Так, аспартам в числе прочего вызывает привыкание и провоцирует депрессивное состояние из-за воздействия на нейромедиаторы.