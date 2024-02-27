Детскую комнату организовали в студенческом общежитии ИГУ

«Детская игровая комната в ИГУ появилась, так сказать, эволюционно, без всякой внешней инициативы — был запрос от студентов, администрация совместно с профкомом студентов пошли навстречу. Безусловно, инициатива требует расширения. Как показала наша практика, детская комната в вузе снимает со студентов-родителей часть семейной нагрузки и позволяет им более полно окунуться в учебу. И главное — дети наших студентов в этот момент находятся в безопасности», — отметил заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Евгений Гурков.