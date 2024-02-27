Детскую комнату организовали в студенческом общежитии ИГУ

Оставить ребенка и спокойно идти учиться могут молодые родители — студенты Иркутского государственного университета (ИГУ). Специально для этого в студенческом общежитии, где проживают семейные пары, организована детская комната. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе вуза.
«Детская игровая комната в ИГУ появилась, так сказать, эволюционно, без всякой внешней инициативы — был запрос от студентов, администрация совместно с профкомом студентов пошли навстречу. Безусловно, инициатива требует расширения. Как показала наша практика, детская комната в вузе снимает со студентов-родителей часть семейной нагрузки и позволяет им более полно окунуться в учебу. И главное — дети наших студентов в этот момент находятся в безопасности», — отметил заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Евгений Гурков.
Недавно профком студентов ИГУ провел опрос о потребности в таких помещениях в других общежитиях и представил полученные данные в курирующее управление вуза. По результатам обработки вводной информации принято решение о возможной реализации детской комнаты в общежитии № 9 — это секционный тип общежития, которое по всем параметрами подходит для организации такого типа помещения. Также, если будет такая потребность, университет готов организовать детские комнаты на всех объектах студгородка.
Отметим, замглавы Минобрнауки Ольга Петрова предложила увеличить количество детских комнат в университетах, «чтобы молодые мамы могли заботиться о детях, продолжая учебу или преподавание в вузе».