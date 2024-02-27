Серых снегирей, щеглов и чечеток заметили в Новосибирской области

Этих красивых птиц повсюду замечают жители Новосибирска и Бердска. Гости у местных кормушек появились в конце февраля, и очень понравились местным жителям своим ярким оперением и хорошим аппетитом. Об этом сообщил портал VN.ru.
Конкуренцию за корм им составляют свиристели, голуби, синицы и другие пернатые. К весне запасы корма в лесах оскудевают, и птицы тянутся в города, поближе к людям, в надежде на помощь.
Серые снегири являются подвидом обычных снегирей, который обитает на Алтае. Их грудка не алая, как у обычных снегирей, а серая. Эти птицы являются редкими гостями в Новосибирской области. Их естественным местом обитания являются горные районы Сибири до Приморья на Дальнем Востоке".
Напомним, ранее «СК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске заметили сибирских попугаев.