Серых снегирей, щеглов и чечеток заметили в Новосибирской области

Серые снегири являются подвидом обычных снегирей, который обитает на Алтае. Их грудка не алая, как у обычных снегирей, а серая. Эти птицы являются редкими гостями в Новосибирской области. Их естественным местом обитания являются горные районы Сибири до Приморья на Дальнем Востоке".