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Серых снегирей, щеглов и чечеток заметили в Новосибирской области

Серые снегири, щеглы и чечетки прилетели в Новосибирскую область.
Источник: Соцсети

Этих красивых птиц повсюду замечают жители Новосибирска и Бердска. Гости у местных кормушек появились в конце февраля, и очень понравились местным жителям своим ярким оперением и хорошим аппетитом. Об этом сообщил портал VN.ru.

Конкуренцию за корм им составляют свиристели, голуби, синицы и другие пернатые. К весне запасы корма в лесах оскудевают, и птицы тянутся в города, поближе к людям, в надежде на помощь.

Серые снегири являются подвидом обычных снегирей, который обитает на Алтае. Их грудка не алая, как у обычных снегирей, а серая. Эти птицы являются редкими гостями в Новосибирской области. Их естественным местом обитания являются горные районы Сибири до Приморья на Дальнем Востоке".

Напомним, ранее «СК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске заметили сибирских попугаев.

флора и фауна