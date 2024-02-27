В Новосибирской области составят карту загрязнений реки Тулы

Также Шестернин отметил, что нужно решать и проблемы озер. Министр считает, что анализ воды и соблюдение законов могут ускорить строительство систем очистки поверхностных вод для озёр. На данный момент сотрудники министерства берут пробы воды в озерах «Спартак», «Жемчужина Сибири», котловане на Юго-Западном жилом массиве и других водоемах. Чтобы поддерживать в них качество воды, то нужны очистные сооружения, поскольку весной таящий снег будет течь в озера.