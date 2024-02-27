В Новосибирской области составят карту загрязнений реки Тулы

Карту загрязнений реки Тулы планируют разработать в Новосибирской области. Об этом написал министр экологии и природных ресурсов региона Евгений Шестернин в своем телеграмм-канале.
По его словам, это будет пилотным проектам. Всего в Новосибирске шесть рек, впадающих в Обь, и по всем ним нужно в будущем составить детальные карты с незаконными и законными выпусками.
«И по всем этим рекам нам нужны детальные карты с незаконными и законными выпусками, ведущими красными и зелёными линиями от толстой синей к источникам. Межведомственная задача — чтобы через несколько блет карта не была похожа на схематичное строение нереиса или сколопендры», — описал задачу чиновник.
Также Шестернин отметил, что нужно решать и проблемы озер. Министр считает, что анализ воды и соблюдение законов могут ускорить строительство систем очистки поверхностных вод для озёр. На данный момент сотрудники министерства берут пробы воды в озерах «Спартак», «Жемчужина Сибири», котловане на Юго-Западном жилом массиве и других водоемах. Чтобы поддерживать в них качество воды, то нужны очистные сооружения, поскольку весной таящий снег будет течь в озера.
Напомним, Бастрыкин поручил проверить аварийный дом на берегу Тулы в Новосибирске.