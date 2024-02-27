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Специалисты проверяют качество красноярских тюльпанов в преддверии праздника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверили тюльпаны на наличие карантинных вредителей в преддверии Международного женского дня.
Источник: Красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Проверке подверглись свежие цветы, выращенные в теплице одного из муниципальных предприятий Красноярска. Ежегодно в преддверии Международного женского дня здесь выращивается более 50 тыс. тюльпанов и прежде, чем цветы попадут к покупателям, их проверяют на наличие карантинных вредителей.

По результатам проведенной энтомологической экспертизы свежесрезанных тюльпанов карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, не выявлены.

Вся цветочная продукция проходит строгий контроль, поэтому в реализацию поступят только безопасные в фитосанитарном отношении тюльпаны, заверили в ведомстве.

экология