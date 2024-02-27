Специалисты проверяют качество красноярских тюльпанов в преддверии праздника

Проверке подверглись свежие цветы, выращенные в теплице одного из муниципальных предприятий Красноярска. Ежегодно в преддверии Международного женского дня здесь выращивается более 50 тыс. тюльпанов и прежде, чем цветы попадут к покупателям, их проверяют на наличие карантинных вредителей.