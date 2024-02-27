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Жители Тихой снова остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

ЧП случилось на подстанции «Загородная».
Источник: PrimaMedia.ru

Часть жителей Первомайского района Владивостока остались без электро— и теплоснабжения. Произошла авария на энергоподстанции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДРСК».

Отключение выключателя на подстанции зафиксировано в 11.05. Без электроснабжения остались жители части района Тихой. В настоящее время бригада выехала на место для осмотра оборудования и проведения восстановительных работ.

По информации пресс-службы ведомства, без электроснабжения остались около 7 900 потребителей. Сами жители сообщают и об отключениях горячей воды и отопления. Насколько затянутся восстановительные работы — пока неизвестно.

Напомним, в январе этого года из-за аварии на подстанции «Загородная» в районе бухты Тихой во Владивостоке без электричества несколько суток оставались жители около 500 домов.

ЖКХ