Жители Тихой снова остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

Часть жителей Первомайского района Владивостока остались без электро— и теплоснабжения. Произошла авария на энергоподстанции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДРСК».
Отключение выключателя на подстанции зафиксировано в 11.05. Без электроснабжения остались жители части района Тихой. В настоящее время бригада выехала на место для осмотра оборудования и проведения восстановительных работ.
По информации пресс-службы ведомства, без электроснабжения остались около 7 900 потребителей. Сами жители сообщают и об отключениях горячей воды и отопления. Насколько затянутся восстановительные работы — пока неизвестно.
Напомним, в январе этого года из-за аварии на подстанции «Загородная» в районе бухты Тихой во Владивостоке без электричества несколько суток оставались жители около 500 домов.