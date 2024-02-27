Больница имени Сергеева в Хабаровске открыла запись на приём к хирургу печени

Краевая больница им. профессора Сергеева в Хабаровске расширяет возможности для пациентов. В учреждении открылась запись на прием к узкому специалисту — гепатобилиарному хирургу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гепатобилиарный хирург — это специалист, который занимается патологиями печени, желчных протоков и поджелудочной железы. Врач работает с злокачественными образованиями, свищами, хроническими и острыми панкреатитами, кистами, травмами поджелудочной железы и многим другим.
Операции в этом направлении считаются одними из самых сложных, требующих высокого уровня подготовки хирурга, точности и скорости постановки диагноза. В краевой больнице им. Сергеева врач ведет прием два дня в неделю. В понедельник с 15:00 до 16:00, и в четверг в то же время.
Запись на приём проводится специалистами лечебного учреждения, к которому пациент прикреплен в медицинской информационной системе «БАРС», и по телефону регистратуры: