Больница имени Сергеева в Хабаровске открыла запись на приём к хирургу печени

Гепатобилиарный хирург — это специалист, который занимается патологиями печени, желчных протоков и поджелудочной железы. Врач работает с злокачественными образованиями, свищами, хроническими и острыми панкреатитами, кистами, травмами поджелудочной железы и многим другим.



Операции в этом направлении считаются одними из самых сложных, требующих высокого уровня подготовки хирурга, точности и скорости постановки диагноза. В краевой больнице им. Сергеева врач ведет прием два дня в неделю. В понедельник с 15:00 до 16:00, и в четверг в то же время.



Запись на приём проводится специалистами лечебного учреждения, к которому пациент прикреплен в медицинской информационной системе «БАРС», и по телефону регистратуры: +7 (4212) 39−04−81 .