В Хабаровске провели национальный молодежный фестиваль

Мероприятие проходило в Доме офицеров Восточного военного округа. В рамках него проводились интеллектуально-творческая игра, дискуссионный клуб, кроме того участники смогли попробовать себя в китайской каллиграфии и поучаствовать в чайной церемонии. Также они изготавливали славянские обереги, шили таджикские тюбетейки и играли в корейскую игру Ют.