В Хабаровске начали набирать матросов на прибрежные посты

В Хабаровске стартовал набор матросов на прибрежные посты. Как и в прошлые годы, работать они будут на четырех наблюдательные постах в зонах, где часто собирается большое количество людей. Это «Дельфин», заводы «Амуркабель» и «Дальдизель», а также набережная имени Невельского. Работать спасатели будут с 25 мая до 31 августа.
— Сейчас мы принимаем заявки от желающих нести дежурство по предупреждению несчастных случаев на воде. К 15 мая наберем полный штат и приступим к обучению новобранцев, которые не имеют соответствующих навыков. Курсы планируем проводить на базе учебных заведений города. После того как будущие матросы освоят теорию, они закрепят знания на практике. В этом хорошо помогают совместные тренировки с профессиональными сотрудниками нашего центра, — рассказал замдиректора Центра проведения спасательных работ Алексей Шабловский.
Зачастую спасателями становятся студентами профильных вузов и колледжей Хабаровского края, а также учащиеся других учебных заведений и взрослые люди. Всего работать будут 16 человек, однако на первоначальном этапе большее число уходят по разным причинам.
Стать спасателем можно с 18 лет. Главное — уметь плавать. Всю информацию готовы рассказать по телефону