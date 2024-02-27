В Хабаровске начали набирать матросов на прибрежные посты

— Сейчас мы принимаем заявки от желающих нести дежурство по предупреждению несчастных случаев на воде. К 15 мая наберем полный штат и приступим к обучению новобранцев, которые не имеют соответствующих навыков. Курсы планируем проводить на базе учебных заведений города. После того как будущие матросы освоят теорию, они закрепят знания на практике. В этом хорошо помогают совместные тренировки с профессиональными сотрудниками нашего центра, — рассказал замдиректора Центра проведения спасательных работ Алексей Шабловский.