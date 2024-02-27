Угощения для животных и квест: в Новосибирском зоопарке отметят День полярного медведя

27 февраля Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило приглашает жителей и гостей города отметить Международный день полярного медведя.
— Гостей ждет интересный квест с призами и показательное кормление Кая, Герды, Белки и Стрелки, — рассказали в Новосибирском зоопарке. — Тематический праздничный квест будет проходить с 11:00 до 15:00.
Для участия в квесте необходимо получить бланк в зоопарке. После прохождения квеста в террариуме на стойке сувенирной продукции победителям вручат призы. А в 15:00 состоится показательное кормление мишек. Также в павильоне «Тропический мир» организуют фотовыставку «Белые медведи нашего зоопарка».
— Если хотите порадовать мишек подарками, то нашим медведям подойдут строительные конусы и пластиковые канистры, — отметили в зоопарке. — Ждем всех в гости!