Угощения для животных и квест: в Новосибирском зоопарке отметят День полярного медведя

Для участия в квесте необходимо получить бланк в зоопарке. После прохождения квеста в террариуме на стойке сувенирной продукции победителям вручат призы. А в 15:00 состоится показательное кормление мишек. Также в павильоне «Тропический мир» организуют фотовыставку «Белые медведи нашего зоопарка».