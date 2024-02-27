Как отдыхаем на 8 Марта в Хабаровске в 2024 году

В начале 20 века в Нью-Йорке женщины начали борьбу за эмансипацию (отказ от социальных зависимостей, — прим. ред.) и право избирательного голоса. Через год в США объявили национальный женский день, а позже идея феминизма дошла до Европы. Еще через год, в 1910-м, на международной конференции в Копенгагене политическая деятельница Клара Цеткин предложила официально учредить Международный женский день. И только спустя десятилетие эту дату стали отмечать в Советском Союзе.