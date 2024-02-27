Как отдыхаем на 8 Марта в Хабаровске в 2024 году

После короткого февраля с дополнительными выходными сложно влиться в обычный рабочий график. Но есть хорошая новость — в марте хабаровчане тоже смогут отдохнуть на день больше обычного. Рассказываем, сколько выходных будет в марте 2024 и как изменится график работы в преддверии Международного женского дня.
ВЫХОДНЫЕ В МАРТЕ 2024
Всего в марте в 2024 году будет 11 выходных дней. Это редкость, ведь обычно на месяц приходится всего 8−9 дней отдыха.
10 выходных в марте как всегда выпадают на субботу и воскресенье. Но еще один день — красная дата. Это Международный женский день, который празднуют 8 Марта.
8 МАРТА — ВЫХОДНОЙ ИЛИ НЕТ
Праздник выпадает на пятницу, а значит, уже можно точно сказать, сколько выходных на 8 Марта ждать хабаровчанам в 2024 году. «Каникулы» продляться три дня — 8, 9 и 10 числа.
Но у этой новости есть и минусы, так как отдыхать на 8 Марта будут только те, кто работает пятидневку. При сменном графике выходной ждать не стоит.
КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ 7 МАРТА
Так как 7 марта — предпраздничный день, он будет сокращенным на час. Но это правило действует не везде, поэтому информацию лучше уточнять непосредственно у работодателя.
ПОЧЕМУ 8 МАРТА — ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В России Международный женский день отмечают уже больше 100 лет. Официально праздник признали в Советском Союзе 1921 году благодаря революционерке Александре Коллонтай. А история Международного женского дня началась еще в далеком 1908 году.
В начале 20 века в Нью-Йорке женщины начали борьбу за эмансипацию (отказ от социальных зависимостей, — прим. ред.) и право избирательного голоса. Через год в США объявили национальный женский день, а позже идея феминизма дошла до Европы. Еще через год, в 1910-м, на международной конференции в Копенгагене политическая деятельница Клара Цеткин предложила официально учредить Международный женский день. И только спустя десятилетие эту дату стали отмечать в Советском Союзе.
Но не сразу 8 Марта в России стало выходным. Только в 1966 году указом Леонида Брежнева дату официально сделали нерабочим днем.