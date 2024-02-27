В Роспотребнадзоре дали советы по выбору фотографов на выпускной

Бывает так, что фотографы после выпускных предоставляют не очень качественный итоговый продукт — у кого-то обрезаны руки, кто-то прикрыл глаза или вовсе отвернулся. Чтобы избежать такого, следует прислушаться к следующим советам.
Во-первых, уделите внимание выбору фотографа. Изучите его портфолио, отзывы клиентов, спросите об опыте работы. Лучше всего выбрать ИП или организацию.
Во-вторых, нужно заключить письменный договор, прописывая все условия и реквизиты. Там же укажите и требования к фотографиям, например, их количество, локации, позы.
В-третьих, в договоре нужно прописать сроки предоставления услуги и самих готовых фотоальбомов.