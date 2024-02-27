В Красноярском крае завершается сезон охоты на основные виды животных

29 февраля в регионе завершается сезон охоты на основные виды пушных животных, пернатых и кабана. Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и лесного комплекса, охотникам необходимо направить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве по месту получения разрешения.
Всего в 2023—2024 годах в крае было выдано 8,4 тысяч разрешений на охоту на пушные виды животных и около 11 тысяч на пернатую дичь.
Отметим, что в закрытые сроки охоты находиться на территории охотугодий с оружием запрещено. Нарушителям могут запретить охотиться на срок до 2 лет.