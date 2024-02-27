В Приморье на спортивный фестиваль прибыли волейболистки из КНДР

Волейболистки из КНДР прибыли во Владивосток для участия в международном спортивном фестивале «Дружба народов». Спортсменок ждут состязания в трех приморских городах с 28 февраля по 4 марта, а также плотный график из тренировок и экскурсий, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморского края.
Как рассказал министр спорта Приморья Жан Кузнецов, спортивные связи между Россией и КНДР на подъеме. Он отметил, что в начале февраля в Северной Корее уже побывали горнолыжники из Краевой школы олимпийского резерва, а в ответ в Приморье приехали ребята, принявшие участие в первых международных играх «Дети Приморья». Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о завершении этого мероприятия, а также об анонсе летних игр, которые пройдут в 2025 году.
Отметим, что первые матчи корейских волейболисток состоятся уже 28 и 29 февраля в Лесозаводске, где они встретятся с женской сборной Приморья. А 2 марта гостьи из Страны утренней свежести сойдутся в Уссурийске со сборной города. Финальное противостояние произойдет 4 марта во Владивостоке со свободным входом для зрителей.
«Очень рады приехать в столицу Приморья по приглашению министерства спорта края. Россия — это спортивная держава. Раньше мы также тренировались и соревновались с вашими командами. В год 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР мы рады возобновить эту традицию в целях обмена опытом повышения мастерства», — поделился руководитель спортивной делегации Ким Ки Хё.
Помимо соревновательных мероприятий гостей Приморья ждет богатая культурная программа: свои двери для них откроют музеи Лесозаводска и Уссурийска, Свято-Троицкий Николаевский монастырь, этнографический парк «Изумрудная долина», Приморский океанариум и многое другое.