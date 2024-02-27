В Приморье на спортивный фестиваль прибыли волейболистки из КНДР

Как рассказал министр спорта Приморья Жан Кузнецов, спортивные связи между Россией и КНДР на подъеме. Он отметил, что в начале февраля в Северной Корее уже побывали горнолыжники из Краевой школы олимпийского резерва, а в ответ в Приморье приехали ребята, принявшие участие в первых международных играх «Дети Приморья». Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о завершении этого мероприятия, а также об анонсе летних игр, которые пройдут в 2025 году.