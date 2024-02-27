Высокий уровень Ангары сохранится с 26 по 28 февраля в пригороде Иркутска

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 28 февраля на реке Ангара сохранятся высокие уровни воды в 12−22 км ниже по течению от Глазковского моста в районе поселка Боково. Возможно резкое повышение уровня воды при продвижении кромки льда вверх по течению и дальнейший выход воды на пониженные участки местности. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
26 февраля по результатам обследования с 18-го по 39-й км ниже Глазковского моста отмечался установление ледостава, с 40-го по 58-й км — остаточные забереги и редкий шугоход, ниже 59-го км — ледостав. В районе Боково отмечался выход воды на пониженные участки местности. В ближайшие двое-трое суток ожидается продвижение кромки ледостава вверх по течению Ангары на 0,5 — 1 км.
На сегодняшний день подтопленными остаются 18 участков в Иркутском районе: в деревне Усть-Куда и в ДНТ «Кедровое».
Фактические сбросные расходы Иркутского гидроузла составляют 1600 м³/с.
Напомним, что в Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова продолжается круглосуточный мониторинг уровня реки Ангары. Подъем уровня реки зафиксирован в Боково в районе улицы Трактовой, Заводской, садоводства «Тихий плес».