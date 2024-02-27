Высокий уровень Ангары сохранится с 26 по 28 февраля в пригороде Иркутска

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 28 февраля на реке Ангара сохранятся высокие уровни воды в 12−22 км ниже по течению от Глазковского моста в районе поселка Боково. Возможно резкое повышение уровня воды при продвижении кромки льда вверх по течению и дальнейший выход воды на пониженные участки местности. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.