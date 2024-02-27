В Свердловской области ожидается теплая, но облачная погода

В Свердловской области продолжается потепление. В большинстве регионов Среднего Урала в дневное время прогнозируется оттепель. Это связано с поступлением теплого воздуха по периферии антициклона с запада.
— Ожидается теплая для конца февраля погода с дневными оттепелями для большинства районов. Близость атмосферного фронта, расположенного над Северным Уралом, обеспечит присутствие облачности, — сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
На востоке Свердловской области ожидаются самые высокие температуры в регионе и наименьшая облачность. На Среднем Урале днем 27 февраля температура поднимется до −1..+4 градусов, а на западе и юго-западе области — до −2..-4 градусов по Цельсию.
В Екатеринбурге 27 февраля будет облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. Ветер будет западный и юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Днем температура поднимется до 0..+2 градусов.
— В Екатеринбурге возможна первая в этом году оттепель. Последний раз температура воздуха в городе поднималась выше нуля 22 декабря 2023 года, — добавил Алексей Пулин.