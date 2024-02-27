В Свердловской области ожидается теплая, но облачная погода

В Екатеринбурге 27 февраля будет облачно с прояснениями, существенные осадки не ожидаются. Ветер будет западный и юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Днем температура поднимется до 0..+2 градусов.