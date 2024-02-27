Прокуратура проверяет причины возврата самолета Уфа — Омск в аэропорт

По предварительным данным, 26 февраля воздушное судно, следовавшее рейсом № KV-9441 по маршруту Уфа — Омск (авиакомпания «КрасАвиа»), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет.
«На борту находилось 20 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. В аэропорт выехал помощник уфимского транспортного прокурора. Организована мобильная приемная для пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на время ожидания отправления по маршруту, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что самолет Сургут — Уфа не смог приземлиться с первого раза.