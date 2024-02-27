Стюардесса из Приморья вышла в полуфинал международного профконкурса

«Это было одно из лучших времен моей жизни. Работа в небе изменила мою жизнь и изменила меня. Я безмерно счастлива, что однажды я стала частью этой профессии и большой авиационной семьи. А самое главное, я точно знаю, что все возможно, любая мечта может исполниться», — приводит слова Снежаны VostokMedia.
Конкурс проводится уже 10 лет, его цель — повысить профессиональный уровень и мотивацию действующих стюардесс, привлечь в авиацию новых людей. В 2024 году на участие поступило более 600 заявок от стюардесс из российских авиакомпаний и компаний ближнего зарубежья.
Ранее «ФедералПресс» писал, что бортпроводница из Екатеринбурга победила в конкурсе красоты «Топ стюардесс» в номинации «Королева неба». Девушек проверяли на знание аварийно-спасательного оборудования, умение оказать первую помощь. Кроме того, финалисток тестировали на стрессоустойчивость и знание языков.
Победительницей же конкурса «Топ стюардесс — 2023» стала Анна Титовец из Belavia. Бортпроводница авиакомпании «Ямал» завоевала приз зрительских симпатий.