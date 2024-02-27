Стюардесса из Приморья вышла в полуфинал международного профконкурса

«Это было одно из лучших времен моей жизни. Работа в небе изменила мою жизнь и изменила меня. Я безмерно счастлива, что однажды я стала частью этой профессии и большой авиационной семьи. А самое главное, я точно знаю, что все возможно, любая мечта может исполниться», — приводит слова Снежаны VostokMedia.