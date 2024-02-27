Успели спасти прохожие: глава СК взял на контроль нападение на ребенка в Таежном

В Следственном комитете России взяли на контроль уголовное дело о нападении собак на ребенка в Хабаровском крае.
Очередное происшествие случилось 22 февраля в поселке Таежный. Бездомная собака напала на пятилетнюю девочку и покусала ее за ногу. Ребенка смогли спасти прохожие, пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь. Заведено уголовное дело по статье «Халатность».
Сейчас следователи допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Во время расследования они выяснят, что делает администрация поселка для обеспечения безопасности местных жителей рядом с бездомными собаками.
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы хабаровского следкома Эдуарду Трубчику дорожить о первоначальных результатах работы. Следствие поставили на контроль в центральном аппарате.