Машины с культового авторынка «Зеленый угол» заполоняют парковки домов во Владивостоке

Во Владивостоке после частичного закрытия культового авторынка «Зеленый угол» множество автомобилей стали занимать парковочные места у жилых комплексов. Очевидцы сообщают ИА PrimaMedia о десятках брошенных машин без номеров, оставленных прямо под окнами домов.
Один из жилых комплексов — «Зелёный бульвар» — оказался в эпицентре проблемы. После того, как на легендарном рынке частично прикрыл участки размещения автомобилей, их владельцы предпочли не оплачивать стоянку и перегнали свои машины на парковки рядом с жилыми домами.
Горожане утверждают, что аналогичная ситуация наблюдается и в других районах краевой столицы. В районе Авангарда, например, продавцы также оставили свои машины, устроив тем самым временные автостоянки вблизи жилых зон.
Напомним, во Владивостоке продолжают разбирать автомобильный рынок «Зеленый угол». Во вторник, 20 февраля, прокуратура провела очередную эвакуацию машин с земельного участка. Освобождать от автомобилей знаменитый рынок всего Дальнего Востока начали еще в январе. Ведомство прибыло на место с эвакуаторами — «разобрать» остатки еще торгующих на объекте культурного наследия. В первую очередь, освобождали участки, расположенные в охранной зоне «Редут № 4» — это часть Владивостокской крепости.