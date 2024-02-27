Машины с культового авторынка «Зеленый угол» заполоняют парковки домов во Владивостоке

Один из жилых комплексов — «Зелёный бульвар» — оказался в эпицентре проблемы. После того, как на легендарном рынке частично прикрыл участки размещения автомобилей, их владельцы предпочли не оплачивать стоянку и перегнали свои машины на парковки рядом с жилыми домами.