В первозданном виде: здание в центре Владивостока «освободилось» от пристройки

Напомним, пристройка у дома № 28 на улице Алеутской появилась в 2006 году как торговая точка одного из операторов связи. Но позже выяснилось, что разрешений на строительство конструкции получено не было. В феврале 2024 года комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постановила, что двухэтажная пристройка представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в смежном административном здании.