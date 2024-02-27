В первозданном виде: здание в центре Владивостока «освободилось» от пристройки

Во Владивостоке работники дорожного предприятия завершили снос пристройки к зданию на Алеутской, 28. Конструкция, которая простояла в самом центре города, напротив площади Семеновской, почти 18 лет, оказалась незаконной. Комиссия по предупреждения ЧС и обеспечению пожарной безопасности вынесла решение о сносе объекта, сообщает ИА PrimaMedia.
После демонтажа здания специалисты приступили к благоустройству — на месте пристройки уложат брусчатку. Как рассказали в мэрии, работы планируют завершить до конца недели.
Напомним, пристройка у дома № 28 на улице Алеутской появилась в 2006 году как торговая точка одного из операторов связи. Но позже выяснилось, что разрешений на строительство конструкции получено не было. В феврале 2024 года комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постановила, что двухэтажная пристройка представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в смежном административном здании.