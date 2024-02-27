До средней не дотягиваем. Как изменилась зп у кузбассовцев после повышения

Но мнение Вячеслава ветврач Тамара не разделяет. Женщине уже за 60, создавать и активно вести странички в соцсетях любому пенсионеру сложно, да смысл своей работы ветеринар видит не в деньгах, а в помощи животным. С клиентов, которые обращаются за помощью в нерабочее время (ведь животные заболевают и днём, и ночью), денег за лечение не берёт: «Люди и так не богатые, а у них ещё беда — животное заболело, ну как не помочь». Вот и получается, что выбор стоит между принципами или деньгами.