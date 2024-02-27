До средней не дотягиваем. Как изменилась зп у кузбассовцев после повышения

С сентября прошлого года в Кемеровской области началась «первая волна» увеличений окладов бюджетникам, которая продлилась до начала января нового года. Теперь увеличили и проиндексировали от губернатора всё, что обещали. «АиФ в Кузбассе» разбирался, как изменились доходы кузбассовцев.
Оклад вырос, а зарплата уменьшилась.
С 1 сентября прошлого года на 10% увеличили оклады педагогам дошкольного, общего и допобразования, преподавателям техникумов, работникам культуры, врачам, медсёстрам и соцработникам из средств местного, областного бюджета и ТФОМС. Врач из Кемерова Юлия подтверждает нам, что оклад действительно вырос: был 14 097, а стал 15 507 рублей. Остальные деньги — «путинские» соцвыплаты, премии и прочие стимулирующие. В целом выходит неплохо. Обещали ещё поднять оклад с апреля — уже на федеральном уровне.
Но совсем не средние 70 тысяч по области, и даже не 59 тыс. рублей именно для медперсонала, получают медсёстры Новокузнецкого противотуберкулёзного диспансера. При одинаковой выработке в 102 часа при графике 5/2 зарплата в январе 2023 и 2024 года у них стала различаться. Оклад и правда вырос: с 9 525 рублей до 10 478 рублей. Но если год назад у новокузнецких медсестёр «чистая» зарплата выходила 28 481 рублей, то в этом году она снизилась до 25 230 рублей.
«В 2023 году стимулирующие выплаты, согласно майским указам президента, были выплачены в размере 80%, а в 2024 году их опустили до 15%. Причём только среднему медицинскому персоналу! Мы не видели никаких документов, кроме приказа за подписью и. о. главврача о распределении процентов стимулирующих. Размер стимулирующих выплат, например, административно-управленческому персоналу составил 70%», — говорит сотрудница диспансера Елена.
В ответ на возмущения новокузнечан Минздрав сообщил, что специалисты начали проверку начисления заработной платы за январь 2024 года и в том числе проверят распределение стимулирующих выплат между категориями работниками.
Заработать можно каждому?
С 1 декабря 2023 года на 10% увеличили оклады педагогам детсадов и учреждениям физкультуры, работникам соцзащиты, здравоохранения, образования и другим бюджетникам. Учитель физкультуры кемеровского колледжа говорит, что зарплата и правда выросла: при уменьшении количества часов в год на 300 зарплата как была 40 тысяч, так и осталась.
В эту категорию попали и ветеринары, зарплата которых, впрочем, тоже сильно не достаёт до средней по Кузбассу. Ветврач Тамара работает в одной из госучреждений почти 40 лет, и её зарплата за январь достигла 35,5 тыс. рублей после удержаний НДФЛ (была около 30 тыс. рублей). Много это или мало за такой стаж, высшее образование и сложные условия труда? Ведь приходится ездить по хозяйствам и стайкам в любую погоду в самые отдалённые территории.
Учитель одной из кемеровских коррекционных школ Вячеслав считает, что бюджетник может легко заработать больше — было бы желание: «Берёшь подработку в частной клинике или создаёшь страничку в соцсетях, где рассказываешь о себе. Если ты, допустим, педиатр, можешь смело набирать девчонок в свой чат, молодых мам и раз в месяц брать с них по тысяче рублей за консультации различного характера. Учителям легко можно заниматься репетиторством». Он считает, что молодёжь работать вообще не хочет и ждёт лёгких денег.
Но мнение Вячеслава ветврач Тамара не разделяет. Женщине уже за 60, создавать и активно вести странички в соцсетях любому пенсионеру сложно, да смысл своей работы ветеринар видит не в деньгах, а в помощи животным. С клиентов, которые обращаются за помощью в нерабочее время (ведь животные заболевают и днём, и ночью), денег за лечение не берёт: «Люди и так не богатые, а у них ещё беда — животное заболело, ну как не помочь». Вот и получается, что выбор стоит между принципами или деньгами.
С 1 февраля на 7,4% проиндексировали:
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим гражданам;
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам;
единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего;
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего.