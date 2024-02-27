Жители Иркутской области могут записаться к нотариусу через Госуслуги

По данным министерства цифрового развития и связи региона, к сервису подключились 58 из 124 действующих на территории Приангарья нотариусов, из них 19 ведут прием в Иркутске. С октября 2023 года — момента запуска сервиса на территории региона — через Госуслуги жителями Приангарья подано 124 заявления.
На портале можно выбрать нужную нотариальную услугу и при желании заранее отправить электронные копии документов. Среди наиболее популярных услуг — удостоверение доверенности, открытие наследства, договор дарения и другие. Запись на портале производится бесплатно, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В рамках региональной программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным, жителям Иркутской области на Едином портале доступны 94 массовые социально значимые услуги. Ознакомиться с полным перечнем можно по ссылке: irkobl.ru/sites/digital/zakon_210_fz/znach_uslugi/
Помощь в поиске услуг на портале оказывает робот Макс. Для этого в строке поиска на Госуслугах необходимо ввести ключевые слова, например, «нотариус».