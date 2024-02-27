Жители Иркутской области могут записаться к нотариусу через Госуслуги

По данным министерства цифрового развития и связи региона, к сервису подключились 58 из 124 действующих на территории Приангарья нотариусов, из них 19 ведут прием в Иркутске. С октября 2023 года — момента запуска сервиса на территории региона — через Госуслуги жителями Приангарья подано 124 заявления.