Ворвется снег: синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящее 8 Марта 2024 года в Приморье

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какой будет погода в Приморье в Международный женский день 8 марта 2024 года. По словам специалиста, ничего особенного не ожидается.
Какой будет погода 8 Марта в Приморье в 2024 году
Как поделился синоптик, над краем один за другим начнут проходить малоактивные атмосферные фронты, которые принесут с собой слабый снег. Осадки ворвутся в несколько районов Приморья. Также ожидаются температурные качели.
Что касается погоды во Владивостоке, то по информации Примпогоды, 8 Марта будет небольшая облачность. Максимальная температура воздуха достигнет 0, а минимальная −4°С. Осадки не предвидятся, а порывы северо-западного ветра достигнут 2 метров в секунду.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, какой будет погода в последнюю неделю февраля. В среду, 28 февраля, облачно, но без осадков. И ночью, и днем воздух прогреется на 2−5 градусов.
В ночь на 29 февраля ожидаются осадки, которые прекратятся днем. Пятница, 1 марта, обещает быть морозной и ветреной.