Дорожники объяснили красноярцам, почему не могут очистить тротуары ото льда

«Обширные территории практически невозможно очистить вручную одному человеку. В связи с тем, что скорость очистки составляет 5 метров в час, за день возможно очистить не более 50 квадратных метров территории. И это только при соблюдении ограничений на низкую температуру и толщину наледи», — поясняют в УДИБе.