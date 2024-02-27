Дорожники объяснили красноярцам, почему не могут очистить тротуары ото льда

В ответ на очередные претензии горожан в соцсетях дорожники объяснили, почему сейчас тротуары посыпают противогололедными материалами, а не чистят.
В УДИБе говорят, что на это есть несколько причин, среди которых — сложности из-за погоды и толщины льда. Так, чем ниже температура воздуха, тем сложнее отбить наледь.
«На практике, при температуре ниже −10 С° становится почти невозможным разрушить лёд вручную, имеющий толщину от 5 сантиметров», — рассказали дорожники и предложили горожанам самим проверить это.
При этом специалисты отмечают, что когда лёд толще 10 см, его сложно расколоть и устранить вручную при любой температуре ниже 0 С°.
Еще одна причина — большие площади, требующие очистки.
«Обширные территории практически невозможно очистить вручную одному человеку. В связи с тем, что скорость очистки составляет 5 метров в час, за день возможно очистить не более 50 квадратных метров территории. И это только при соблюдении ограничений на низкую температуру и толщину наледи», — поясняют в УДИБе.
А четвертой причиной там назвали инвентарь. «Как правило, это — ледоруб весом 1−2 кг и лопата. Много ли можно сделать таким инвентарем? Каждую зиму мы видим, что немного. А другого инвентаря не придумано», — посетовали в управлении.
Также коммунальщики предоставили фотографии, на которых запечатлены сегодняшние работы по устранению скользкости на тротуарах в разных районах города.
В УДИБе выразили надежду, что с приходом потепления, которое ожидается на этой неделе, очистка наледи пойдёт быстрее. Пока же жителей просят сообщать о том, где необходимо подсыпать пешеходные дорожки в первую очередь, чтобы заявки оперативно включили в план работ.