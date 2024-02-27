В Новосибирске НИИ планирует запустить производство тест-систем и реагентов

В новосибирском Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН летом 2024 года появится площадка для производства реагентов и тест-систем для диагностики рака и респираторных заболеваний. Выпускаться все это будет под собственным брендом «Сделано в ИХБФМ СО РАН».
— Производство начнется в августе и хотим это делать у себя. Это ускорит внедрение научных разработок в практику, — рассказал директор института Владимир Коваль.
Для производства тест-систем институт выделил лабораторно-технологический корпус с циркуляцией чистой воды и фильтрованным воздухом. Стоимость сертификации площадки — около 3 млн рублей.