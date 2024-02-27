Безответственных владельцев собак в Хабаровском крае будут штрафовать

— Часто владельцы отпускают своих собак на самовыгул: открывают дверь и животное становится предоставлено само себе. Новым законом запретили подобный выгул животных. Теперь по правилам всех собак нужно водить исключительно на поводке, а в местах общего пользования и при большом скоплении людей на крупные породы нужно надевать намордник, — отмечает Наталья Пылина. Отметим, свободный выгул собак возможен только на специальных площадках и за территорией населенных пунктов. Но и здесь владельцы должны контролировать животных и обеспечить безопасность окружающих.



Краевой закон также регламентирует длину поводка для особых случаев. В частности, при нахождении в подъезде и рядом с большим количеством людей поводок должен быть короткий: не больше метра. Эти правила, включая самовыгул, считаются общими. За их нарушение владельцам животных грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс рублей. Если же нарушение закона привело к тому, что собака кого-то укусила, то сумма штрафа варьируется от 3 до 5 тыс рублей.



Новый закон также обязует хозяев животных убирать за ними следы жизнедеятельности.

— Фиксировать нарушения может любой гражданин. То есть человек, видя, что собака из соседней квартиры систематически гуляет на площадке в подъезде, то он может зафиксировать этос помощью фото или видео и написать обращение в органы местного самоуправления и управление ветеринарии, — подытожила Наталья Пылина.