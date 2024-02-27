Более 12 км сетей изъяли у браконьеров на Новосибирском водохранилище

Четверо мужчин выловили сетями более 100 экземпляров рыбы. Причиненный природе ущерб превысил 360 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по Новосибирской области.
Также были изъяты снегоход с санями, ледорубы, навигатор и металлоискатель и 200 тысяч рублей наличными. Сейчас полицейские выясняют, откуда у браконьеров взялась такая сумма.
За незаконную ловлю рыбы группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что 59-летнего браконьера будут судить за вылов 48 рыб под Новосибирском.