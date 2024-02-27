Новая система диспансеризация стартовала в Хабаровске

С начала 2024 года в России начал действовать новый порядок медицинских осмотров и диспансеризации, который позволяет проводить профилактические осмотры за пределами стен поликлиник. В соответствии с Приказом Минздрава России от 28 сентября 2023 года № 515н, теперь мобильные бригады территориальных поликлиник имеют право проводить диспансеризацию всех желающих, независимо от их прикрепления к конкретному медицинскому учреждению.