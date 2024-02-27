Новая система диспансеризация стартовала в Хабаровске

В Хабаровске стартовала новая система диспансеризации с использованием мобильных медицинских бригад, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
С начала 2024 года в России начал действовать новый порядок медицинских осмотров и диспансеризации, который позволяет проводить профилактические осмотры за пределами стен поликлиник. В соответствии с Приказом Минздрава России от 28 сентября 2023 года № 515н, теперь мобильные бригады территориальных поликлиник имеют право проводить диспансеризацию всех желающих, независимо от их прикрепления к конкретному медицинскому учреждению.
Это нововведение значительно упрощает процесс профилактических медосмотров для работников различных предприятий и организаций. Теперь руководители могут организовать диспансеризацию своих сотрудников, направив в медицинскую организацию список сотрудников для прохождения профилактических медосмотров/диспансеризации с указанием адреса, даты проведения планируемых профосмотров/диспансеризации, ФИО и даты рождения работника, номера его полиса ОМС и СНИЛС для составления графика.
Эта инициатива направлена на повышение доступности медицинских услуг для населения, а также на раннее выявление заболеваний и снижение риска развития хронических форм болезней среди работающего населения.