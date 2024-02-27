Жильцы домов в нескольких районах Уфы временно останутся без воды.

Предприятие «Уфаводоканал» на своем сайте опубликовало график отключений воды на этой неделе. Так, 27 февраля без водоснабжения останутся жители трех районов столицы — Калининского, Кировского и Октябрьского. Это связано с плановыми работами. 28 февраля без холодной воды останутся несколько домов и административных зданий в Октябрьском, Орджоникидзевском, Советском районах. 29 февраля временные меры коснутся жильцов домов в Калининском районе.