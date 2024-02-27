Эксперты подсчитали, сколько литров бензина может купить житель Новосибирска на зарплату

Из исследования следует, что Новосибирская область заняла 25 место в рейтинге по доступности бензина среди регионов России. Отмечается, что в январе цена за литр АИ-92 в области составила 48,68 рублей.
Ступенью выше — на 24 месте — находится Свердловская область, житель которой может приобрести на среднюю зарплату 1 108 литров бензина по цене 49,64 рубля. На 26 место попала Хакасия — здесь можно купить 1 078 литров топлива по цене в 48,83 рубля.
В тройке лидеров — Ямало-Ненецкий автономный округ (2 589 литров по 48,42 рубля), Москва (2 278 литров по 50,98 рубля) и Чукотский автономный округ (2 160 литров по 63 рубля).
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области компания задолжала сотрудникам более 80 миллионов рублей зарплаты. Редакция также писала о том, что мошенники начали выманивать у жителей Новосибирской области деньги под видом начальников. Читайте также: билеты в Новосибирский зоопарк вновь подорожают с 1 марта.
Егор САФРОНОВ.