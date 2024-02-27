Эксперты подсчитали, сколько литров бензина может купить житель Новосибирска на зарплату

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области компания задолжала сотрудникам более 80 миллионов рублей зарплаты. Редакция также писала о том, что мошенники начали выманивать у жителей Новосибирской области деньги под видом начальников. Читайте также: билеты в Новосибирский зоопарк вновь подорожают с 1 марта.